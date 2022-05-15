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Сегодня, 13:00

«Нереальная». Как выглядела Анна Курникова в нулевых: секс-символ тенниса во всем мире

Валентин Серегин
Бильд-редактор
Читать «СЭ» в
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Global Look Press
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Как выглядел главный секс-символ женского тенниса в нулевых?

Анна Курникова безусловно является одной из самых красивых спортсменов истории женского тенниса.

Там, где не получались спортивные результаты, она успешно добирала внешностью и харизмой. За которые ее и полюбил мегапопулярный в те времена певец Энрике Иглесиас.

Энрике Иглесиас и&nbsp;Анна Курникова. Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас

Эта история любви продолжается уже больше двадцати лет и пусть длится как минимум еще столько же, ведь у Анны и Энрике получилась отличная и большая семья. Мы же вспомним, как теннисистка выглядела в нулевые, сразу после пика своей карьеры.

Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Global Look Press
Энрике Иглесиас и Анна Курникова.
Фото Global Look Press
Анна Курникова. Фото Global Look Press
Анна Курникова.
Фото Global Look Press
Анна Курникова. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Анна Курникова.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»
Анна Курникова. Фото Global Look Press
Анна Курникова.
Фото Global Look Press
Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images

Анна Курникова. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Анна Курникова.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»
Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова. Фото Global Look Press
Анна Курникова.
Фото Global Look Press
Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images

Анна Курникова
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