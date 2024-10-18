Федерация падела России и FONBET подписали соглашение о сотрудничестве

Букмекерская компания FONBET стала генеральным спонсором Федерации падела России. Соответствующее соглашение о совместном развитии вида спорта и сотрудничестве было подписано в рамках форума «Россия — спортивная держава».

После подписания соглашения генеральный директор FONBET Сергей Анохин назвал преимущества партнерства.

Падел.

«Спасибо огромное за возможность сотрудничать с Федерацией падела России, это важное партнерство для нас. В новом виде спорта мы видим огромный потенциал, давно такого роста не наблюдали. Мы понимаем, что развитие доступного массового спорта — это государственная задача. Мы видим в паделе огромный потенциал для развития массового спорта. Строительство площадок — это достаточно быстро и недорого. Мы готовы производить и дарить ракетки. Сыграв один раз в падел, ты можешь сразу научиться это делать. Коммерческий и социальный потенциал сразу виден», — сказал Анохин.

Сергей Анохин.

Генеральный директор Федерации падела России (ФПР) Алексей Сорокин также призвал попробовать новый вид спорта.

«Не секрет, что Федерация падела достаточно молодая. Только недавно мы начали интенсивную деятельность. FONBET становится генеральным спонсором нашей федерации. Мы развиваем удивительный вид спорта. Удивительный по сочетанию легкости и доступности. Мы сделаем все, чтобы вид спорта развивался. Также будет сформирована сборная России по паделу. То, на что будут ориентироваться новые люди в паделе. Мы любим повторять: «Тот, кто попробовал падел однажды, влюбляется навсегда». Попробуйте и вы», — сказал Сорокин.

Федерация падела России и FONBET.

Федерация падела России получила аккредитацию Министерства спорта РФ этим летом. В сентябре в Москве прошел первый международный турнир по паделу.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита