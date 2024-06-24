Благодаря ей в теннис влюбилась вся страна. Ушла из жизни Анна Дмитриева

Анне Владимировне было 83 года.

На 84-м году жизни умерла Анна Дмитриева. Не будет преувеличением сказать, что Анна Владимировна — легенда спортивного телевидения в нашей стране, масштаб ее личности поражает и впечатляет. Но все же для нескольких поколений болельщиков она прежде всего олицетворяла теннис, который во многом благодаря Дмитриевой и стал столь популярен в нашей стране.

Она была первопроходцем на мировой арене

По легенде, в нее вселилась душа писателя Михаила Булгакова. «Эта история должна была остаться в семье, но один из любителей Булгакова ее раскопал. Не знаю как. «Мама гуляла с Булгаковым, когда тот был тяжело болен. Он сказал: «Вот умру, и моя душа переселится в вашего ребенка». Мама тогда даже не была беременной. Булгаков умер 10 марта — а ровно через девять месяцев родилась я. Но кто знает, сколько вызревает душа? Девять месяцев? Или больше?» — вспоминала она в «Разговоре по пятницам» в «СЭ» по случаю своего 70-летнего юбилея.

Интеллигентная, интересная, потрясающе эрудированная, профессиональная. Дочь художника Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой также, казалось, должна была выбрать творческую профессию. К тому же ее крестной была легендарная актриса Ольга Книппер-Чехова, а отчимом — композитор Кирилл Молчанов. Она росла в актерской и писательской среде, в детстве дружила со своим ровесником и будущим актером Андреем Мироновым, замуж вышла за внука писателя Корнея Чуковского.

При этом сама она преуспела в творчестве не на сцене или в литературе, а на корте. Хотя теннисом она начала заниматься по нынешним меркам довольно поздно, в 12 лет, быстро выдвинулась на первые роли. Она подавала очень большие надежды, ее игру высоко оценил британец Фред Перри, приехавший тогда в СССР. Во многом благодаря Перри юные советские теннисисты Анна Дмитриева и Андрей Потанин в 1958 году дебютировали на юниорском Уимблдоне. Так что Анну Владимировну, дошедшую в тот год до финала среди девушек, можно смело назвать первопроходцем нашего тенниса на мировой арене.

Звездой мирового тенниса Дмитриева все же не стала, в том числе и по объективным причинам — советских игроков крайне редко посылали на крупные турниры, однако в ее активе есть выходы в четвертый круг на трех турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open, в паре доходила до полуфинала Уимблдона. Анна выигрывала турниры в социалистических странах, а в Советском Союзе ей долгие годы не было равных, о чем свидетельствуют 18 титулов чемпионки СССР — она была пятикратной в одиночном разряде, девятикратной в женском парном и четырехкратной в смешанном.

Фото Global Look Press

Золотой голос тенниса

По окончании карьеры Анна Владимировна начала заниматься тренерской деятельностью, но в итоге связала свою жизнь со спортивным телевидением. Где одним из ее первых учителей стал комментатор Николай Озеров, также в свое время блиставший на корте и 24 раза выигрывавший чемпионат СССР по теннису.

«Мой первый репортаж был о чемпионате СССР по бадминтону. Об этом виде спорта я понятия не имела. Тогда пошла в Библиотеку иностранной литературы и прочитала о бадминтоне все, что было возможно. Я не знала, буду ли уверенно держаться перед микрофоном, поэтому написала себе огромный текст. Целый трактат! Наверное, до сих пор могла бы комментировать бадминтон, пользуясь этими бумажками. А репортаж длился 20 минут», — вспоминала Дмитриева в беседе с «СЭ». Она вела новости спорта в программе «Время», комментировала соревнования по разным видам спорта.

В те времена теннис в стране был не слишком популярен, его считали элитарным, буржуазным видом спорта и почти не показывали по ТВ. Но постепенно в конце восьмидесятых — начале девяностых ситуация начала меняться. И именно Анна Владимировна стала для многих первым и самым любимым теннисным голосом, тактичным и умным проводником в мире этого прекрасного вида спорта, эталоном теннисного комментатора. По сути, во многом благодаря ей в теннис влюбилась вся страна.

При этом Дмитриева очень многое сделала для спортивного и теннисного телевидения и как превосходный организатор. Она много лет работала на руководящих должностях в дирекции спортивных каналов «НТВ-Плюс», с 2004 по 2010-й возглавляла ее, создала первый в нашей стране чисто теннисный канал, с удовольствием популяризировала любимый вид спорта на других каналах и в разговорах с представителями спортивной прессы.

Фото Global Look Press

А ее комментаторский тандем еще с одним знаменитым в прошлом советским теннисистом, экс-финалистом Уимблдона Александром Метревели и вовсе стал золотой классикой для поклонников этой игры. Для очень и очень многих, в том числе профессиональных игроков прошлого и настоящего, это теннисный голос из детства и юности.

«Анна Владимировна была для меня всегда особенным человеком. Она вообще особенный человек для всех, кто связан с теннисом и телевидением. Она открыла для нас мир большого тенниса и была первым человеком, который начал о нем рассказывать в абсолютно другом ключе. Благодаря ей мы научились смотреть и понимать теннис. Очень многие связывают свои успехи в теннисе именно с Анной Владимировной, потому что это наша эпоха. Она умела всегда сказать правильные слова. Я помню, что после всех своих первых побед на турнирах «Большого шлема» я всегда видела Анну Владимировну, поэтому она для меня особенный человек. Она была для меня теннисной семьей. Я очень и очень соболезную о ее уходе, потому что она очень близкий человек для меня», — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка Елена Веснина.

«Это большая утрата для всего российского спорта. Это очень трагично. Это был очень добрый человек и профессионал своего дела, и добавить тут нечего», — сказал «СЭ» Евгений Кафельников, который первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде и Олимпийские игры, а также стал первой ракеткой мира. И вклад Дмитриевой в эти и другие наши теннисные победы сложно переоценить...