Звонарева вышла в четвертьфинал турнира ITF в Египте

Россиянка Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе. Во втором круге она победила представительницу Индии Канику Вайдю со счетом 6:0, 6:2. В четвертьфинале Звонарева сыграет с Жаклин Кабаж Авад из Швеции.

Экс-вторая ракетка мира вернулась в теннис в середине марта после двухгодичного отсутствия. Пауза в карьере теннисистки была связана с рождением ребенка. Свой первый матч на турнире в Стамбуле против Кэти Боултер она не смогла доиграть. Первую победу Звонарева одержала в квалификации турнира в Фергане в поединке против Екатерины Дмитриченко из Казахстана.