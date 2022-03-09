Зверев рассказал об эмоциях после завоевания медали на Олимпиаде

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об эмоциях после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Олимпиады.

«Это был очень эмоциональный момент. Я знал, что обеспечил медаль для Германии, моя мечта сбылась, я был растерян в тот момент. Я играл с Джоковичем, который в том году не проигрывал и у которого к тому моменту было три «Больших шлема». Когда я выиграл, меня прорвало. Я начал плакать, был очень эмоционален», — цитирует Зверева hauteliving.com.

Зверев победил Джоковича в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут.