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Сегодня, 15:51

Золотарев избран президентом Федерации падел России, Сорокин — генеральным директором

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В Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации падел России. Она стала первой с момента наделения ее правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации со стороны Минспорта России.

В конференции приняли участия 63 делегата, в том числе представители 25 региональных федераций, входящих в состав ФПР.

Главным вопросом повестки стали выборы нового президента федерации — впервые в истории организации. Единственным кандидатом на этот пост стал Алексей Золотарев — его рекомендовали сразу 18 региональных входящих в состав ФПР федераций.

По результатам голосования кандидатура Золотарева была поддержана единогласно. Он избран президентом ФПР сроком на четыре года. Алексей Сорокин, занимавший пост президента федерации последние два года, в свою очередь, избран на должность генерального директора.

В состав правления ФПР помимо Золотарева и Сорокина также вошли Александр Алаев, Полина Юмашева и Николай Писарев, сообщает сайт Федерации падел России.

Николай Писарев
Теннис
Александр Алаев
Алексей Сорокин (руководитель)
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