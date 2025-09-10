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Завершился первый этап всероссийского проекта «Кубок Надежды»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Надежда Петрова и Алиса Лобанова с победителями Кубка Надежды Марией и Савелием Костылевыми.
Фото Пресс-служба турнира «Кубок Надежды»

В рамках ВЭФ прошел первый этап всероссийского проекта «Кубок Надежды». В соревнованиях приняли участие более 50 юных теннисистов от семи до 12 лет. Победителей наградили Надежда Петрова и Алиса Лобанова.

Проект реализуется Федерацией тенниса России совместно с бронзовым призером Олимпийских игр, экс третьей ракеткой мира Надеждой Петровой при информационной поддержке Минспорта России. Первый этап был проведен на Фестивале тенниса в рамках официальной спортивной программы юбилейного X Восточного экономического форума.

Победителями турнира стали Мария и Савелий Костылевы. Юные теннисисты, получившие сертификаты, пройдут тренировочный курс лично у Надежды Петровой в ее детской школе большого тенниса в столице России. Надежда Петрова станет наставником для юных спортсменов и в течение учебного года будет консультировать их в составлении тренировочного и турнирного графиков. Через год состоится финальный турнир, где будет разыгран главный трофей детско-юношеского всероссийского проекта Кубок Надежды.

Надежда Петрова.
Фото Пресс-служба турнира «Кубок Надежды»

«150-летие российского тенниса — это возможность не только вспомнить имена наших великих чемпионов, но и задуматься о том, как поддержать известных спортсменов, которые продолжают трудиться на благо нашей страны, воспитывая новое поколение. Вопросы наставничества и обучения очень важны. Мы поддерживаем всероссийский проект «Кубок Надежды» и в рамках проекта многих талантливых юных теннисистов, которые двигаются вперед, к новым вершинам«, — отметила на церемонии награждения Алиса Лобанова, основатель официального экипировщика детской школы большого тенниса Надежды Петровой.

Следующий этап Кубка Надежды пройдет в Тольятти в преддверии форума «Россия — спортивная держава».

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Надежда Петрова
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