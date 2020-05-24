Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили освобожден после выплаты залога

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который ранее был задержан за избиение бывшей супруги, вышел на свободу после выплаты залога в размере 100 тысяч лари (31,5 тысячи долларов), сообщает newsgeorgia.ge.

Ранее сообщалось, что 28-летний Басилашвили ударил бывшую жену Неку Дорокашвили при четырехлетнем сыне. В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи».

Николоз Басилашвили — первая ракетка страны, а также победитель трех турниров АТР. В настоящее время занимает 27-е место в рейтинге АТР.