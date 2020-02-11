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Южный не комментирует информацию об аферисте

10:05
Михаил Южный. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин.
Михаил Южный. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин.
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Известный российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира, а сейчас тренер Михаил Южный пока не стал комментировать информацию о том, что помог полиции задержать мошенника.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что спортсмену позвонил мужчина, представившийся его другом и попросил в долг 100 тысяч рублей. Спортсмен обратился в полицию, мошенник был задержан.

— Пока без комментариев, — сказал Южный корреспонденту «СЭ». (Мария Никулашкина)

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