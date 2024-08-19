Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:00

Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо: итальянец выиграет пятый трофей в сезоне

Прогноз на финал ATP Цинциннати Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо 20 августа 2024 года
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

20 августа в Цинциннати состоится финал «мастерса», в котором сойдутся итальянец Янник Синнер и американец Фрэнсис Тиафо. Решающий матч турнира начнется в 01.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на YouTube-канале BetBoom Tennis. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Синнера.

Аслан Карацев. Карацев рискует опуститься на теннисное дно. Россиянину срочно нужен прорыв на US Open

Он же идет огромным фаворитом матча. На победу первой ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Тиафо доступен за 3.70 (23%).

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 22.5 — в 1.85.

Если Синнер победит с разницей в четыре и более гейма, сыграет пари за 1.85. На то, что его соперник выдержит фору (+3.5), котировка — 1.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Янника за 1.87.

Учитывая некоторые проблемы итальянца с бедром, можно присмотреться к варианту «медицинский тайм-аут в матче» за 4.00.

Роман Сафиуллин. Сафиуллин набрал отличную форму. Можно ждать от Романа прорыва в оставшейся части сезона

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо

Итальянец вышел в пятый финал в этом сезоне — предыдущие четыре он выиграл. Также он ведет в личном противостоянии с Тиафо (3-1). Несмотря на то что Синнер провел непростой полуфинал со Зверевым и находится не в оптимальных кондициях, он все равно должен уверенно расправиться с американцем. Тот завершил свой матч против Руне на несколько часов позже (тоже трехсетовый) и с огромным трудом пробился в свой самый крупный финал в карьере. Мандраж и уровень оппонента сделают свое дело.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой (-3.5) за 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Янник Синнер
0
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Российские морпехи уничтожили бронеколонну ВСУ в Курской области
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Международной федерации падела видят большой потенциал для развития вида спорта в России
Новости
RSS RSS
Все новости