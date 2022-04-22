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Сегодня, 15:08

WTA может ввести санкции против Уимблдона за отстранение россиян

Глава WTA Стив Саймон разослал письмо с предупреждением о санкциях за отстранение россиян от Уимблдона
Роман Шишов
Корреспондент
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Женская теннисная ассоциация (WTA) может ввести санкции против руководства Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), информирует L'?quipe. Как отмечается, причиной является отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в турнире «Большого шлема».

Глава WTA Стив Саймон, по информации французского издания, уже адресовал спортсменам письмо, в котором говорится о возможности санкций.

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA на следующей неделе примут меры для защиты российских и белорусских игроков. В частности, могут быть введены схемы компенсации рейтинговых очков,заработанных на турнирах в Великобритании, вплоть до их отмены.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Interdiction-des-russes-et-bielorusses-a-wimbledon-la-wta-va-riposter-contre-le-tournoi-et-la-federation-anglaise/1329037
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