Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис

«ВТВ Кубок Кремля» пройдет в спорткомплексе ЦСКА

12:39
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что в этом сезоне «ВТБ Кубок Кремля» состоится в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Об этом сообщает «Коммерсант».

Турнир пройдет там, так как в ледовом дворце «Крылатское», куда соревнования переехали в 2019 году, по-прежнему развернута запасная больница для больных коронавирусом.

Старт мужской сетки «ВТБ Кубка Кремля» запланирован на 19 октября, женской — на 2 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4457112

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир