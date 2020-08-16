«ВТВ Кубок Кремля» пройдет в спорткомплексе ЦСКА

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что в этом сезоне «ВТБ Кубок Кремля» состоится в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Об этом сообщает «Коммерсант».

Турнир пройдет там, так как в ледовом дворце «Крылатское», куда соревнования переехали в 2019 году, по-прежнему развернута запасная больница для больных коронавирусом.

Старт мужской сетки «ВТБ Кубка Кремля» запланирован на 19 октября, женской — на 2 ноября.