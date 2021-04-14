«ВТБ Кубок Кремля» пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках
15:16
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что в этом сезоне «ВТБ Кубок Кремля» состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
Ранее о смене места проведения соревнований сообщил «Коммерсант».
«Точно пройдет во Дворце художественной гимнастики, мы договорились обо всем. Стартует 17 октября и пройдет в две недели — мужской и женский турниры один за другим», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В 2019 году соревнования проходили в ледовом дворце «Крылатское», а в 2020-м — не состоялись из-за пандемии.
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