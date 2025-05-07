Восемнадцатилетний теннисист погиб в результате ДТП

Американский теннисист Браун Леви погиб в дорожно-транспортном происшествии в Манхэттен-Бич в воскресенье утром, сообщает Los Angeles Times. 18-летнего спортсмена сбила машина. Его тело обнаружили лежащим на тротуаре.

Полиция арестовала 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса по подозрению в вождении в нетрезвом виде и убийстве.

Сотни студентов и членов общины пришли в кампус школы Loyola High Athletics в воскресенье вечером, чтобы почтитьа память Леви, который несколько дней назад выиграл чемпионат Mission League в парном разряде.