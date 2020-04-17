«Волонтер». Алеся Кафельникова вложила фото в маске и перчатках

Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, опубликовала в Instagram новую фотографию.

На ней Кафельникова предстала в защитной маске и перчатках.

— Волонтер, — подписала публикацию Кафельникова.

Во всем мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По последним данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.