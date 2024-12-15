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Сегодня, 13:55

Тарпищев предложил Весниной пост в ФТР: «Решать будет она»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ», что предложил Елене Весниной занять пост в организации.

«Мы всем предлагаем пост в Федерации тенниса России. Проходит год — два, когда они созревают стать тренером или что-то возглавить. Решение зависит не от нас», — сказал Тарпищев «СЭ».

Веснина завершила карьеру в ноябре 2024 года.

38-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряный призер Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде 3 победы в турнирах «Большого шлема» и 19 побед в турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла 3 титула WTA.

Теннис
Елена Веснина
Шамиль Тарпищев
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