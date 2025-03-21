В VK Видео появятся трансляции теннисных турниров ATP и «Челленджер»

BetBoom Tennis запустил официальный канал в VK Видео, на котором будут прямые трансляции матчей ATP-тура и турниров серии «Челленджер» на этом видеохостинге.

Кроме трансляций в сообществе будут интервью с игроками, аналитические обзоры и другие материалы, связанные с мировыми теннисными событиями.

«Канал в VK Видео позволит зрителям выбирать удобный формат просмотра, оставаясь в курсе всех ключевых событий. Теперь у фанатов есть единая площадка, где можно не только смотреть матчи, но и глубже погружаться в теннисную культуру», — отметили в BB Tennis.

19 марта в американской Флориде стартовал теннисный турнир в Майами, победитель которого получит 1000 очков в рейтинг ATP. Подписывайтесь на канал BB Tennis в VK Видео.