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В Москве стартует первый в истории FONBET Чемпионат России по паделу

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21-24 ноября в Москве состоится первый в истории FONBET Чемпионат России по паделу. Это ключевое событие Российского падел-тура, в котором примут участие сильнейшие игроки. В чемпионате страны смогут сыграть только граждане РФ.

Чемпионат России — турнир высшей категории, в котором разыгрываются 2000 рейтинговых очков, а результаты имеют важное значение для определения состава национальной команды страны по паделу. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.

В 2024 году к участию в FONBET Чемпионате России допущены 30 мужских и 16 женских пар. В мужском турнире 21 и 22 ноября состоится квалификация, в которой 16 пар поборются за две путевки (Q1 и Q2) в основной турнир, где они присоединятся к 14 парам с более высоким рейтингом. Победитель левой части сетки квалификации зайдет в основной турнир под слотом Q1. Победитель правой части сетки — как Q2.

Особенностью чемпионата России является его формат — участники разыграют все места в основной сетке с 1-го по 16-е. Даже вылетев в 1/8 финала, игроки продолжат соревноваться за места с 9-го по 16-е.

По итогам регистрации участников Федерация падела России утвердила список пар, которые сыграют на турнире. Список участников FONBET Чемпионата России-2024 составлен с учетом восьми «сеяных» пар в основных турнирах мужской и женской сетки. В мужской квалификации «сеяными» будут четыре пары.

Под первым номером в мужской сетке выступят первая и вторая ракетки российского падел-тура — Денис Меркулов и Александр Халанский, которые воссоединились после полугода выступлений с другими партнерами. Вторыми «сеяными» стали Дмитрий Иванов и Эрик Томайдис, третьими — Никита Кузнецов и Артем Матус. Замыкают первую четверку «сеяных» у мужчин Артем Пудовкин и Александр Мартынов, которые также сыграют вместе впервые за долгое время.

В женской сетке первой парой стали Дарья Овсянникова и Ксения Сидорова, которые неоднократно побеждали в турнирах российского падел-тура. Неожиданностью стал состав второй «сеяной» пары, где в дуэте с Никой Служителевой сыграет Ангелина Неизвестная. Она тренируется в ОАЭ и участвует в турнирах Международной федерации падела (FIP), а в сентябре прилетала в российскую столицу принять участие в международном турнире ФПР «Москва 2024», где дошла до полуфинала. Третьей и четвертой «сеяными» парами стали Алена Васильева/Анна Туленкова и Ксения Данько/Елена Нарциссова соответственно.

По итогам жеребьевки FONBET Чемпионата России по паделу-2024 участники распределены по сетке основных турниров у мужчин и женщин, а также определен состав мужской квалификации.

Матчи FONBET Чемпионата России пройдут на кортах нового клуба Lunda Padel Конструктор (по адресу: Москва, Большая Филевская улица, 32), который открылся за неделю до национального первенства. Это самый большой падел-клуб Москвы, в котором под одной крышей расположились сразу 10 кортов.

Букмекерская компания FONBET является генеральным спонсором Федерации падела России и выступает титульным спонсором первого в истории чемпионата России.

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