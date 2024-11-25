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Сегодня, 17:40

В Москве состоялся первый чемпионат России по паделу

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Чемпионат России по паделу.

На кортах нового клуба Lunda Padel Конструктор в Филях завершился первый в истории FONBET Чемпионат России по паделу с призовым фондом в 2 000 000 рублей.

Турнир стал ключевым событием российского падел-тура, в котором разыгрывалось 2000 рейтинговых очков. Всего к участию в FONBET Чемпионате России было допущено 30 мужских и 16 женских пар.

Чемпионами России среди женщин стали вторые «сеяные» — Вероника Служителева и Ангелина Неизвестная. В финале они обыграли Ксению Кириллову и Анастасию Семакову в двух сетах — 7:5, 6:0. Бронзу взяла пара Ксения Данько/Елена Нарциссова.

У мужчин триумафторами стали Александр Халанский и Денис Меркулов. В финале они обыграли Артема Пудовкина и Александра Мартынова со счетом 6:4, 6:1. Бронзовыми призерами оказались Никита Кузнецов и Артем Матус.

Победители и призеры чемпионата России получили чеки на призовые из рук генерального директора FONBET Сергея Анохина. Букмекер выступил титульным партнером соревнований и является генеральным спонсором Федерации падела России.

«Падел в России развивается семимильными шагами, и в этом огромная заслуга федерации. Порадовала организация чемпионата России; организаторам удалось привлечь сильнейших спортсменов, а сами соревнования прошли на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее проведение подобных мероприятий положительно скажется на развитии и популяризации этого вида спорта в стране», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

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