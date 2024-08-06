В международной федерации падел видят большой потенциал для развития вида спорта в России

В ходе состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции Федерации падел России к гостям и участникам обратился представитель Международной федерации падел Жуан Куско.

— С особой теплотой хочу поприветствовать своих друзей Алексея Сорокина и Александра Алаев, с которыми мы много и очень успешно вместе работали в большом и пляжном футболе. Уверен, сплоченная командная работа поможет нам добиться большого успеха и в паделе. Я также уверен, что при поддержке Минспорта России и регионов, падел будет развиваться стремительными темпами в вашей стране. Я вижу большой потенциал для развития падела в России как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения человеческого ресурса, — приводил слова Куско официальный сайт Федерации падел России.

Новым президентом Федерации падел России избран Алексей Золотарев, Алексей Сорокин — генеральным секретарем.