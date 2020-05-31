В июне в Химках пройдет турнир по теннису. Там выступят Хачанов и Рублев

Спортивный агент, директор Baltic Open WTA International Александр Островский сообщил о проведении выставочного турнир в Химках в июне. В соревнованиях примут участие практически все ведущие теннисисты России.

— Предположительно, во второй половине июня — на базе нашей академии в Химках мы планируем провести выставочный турнир для ведущих российских игроков, которые тренируются в Московском регионе, но на данный момент лишены игровой практики. Зрителей, конечно, не будет. Зато планируются трансляции на одном из федеральных телеканалов, а также через интернет на Европу и Северную Америку, — приводит «Коммерсант» слова Островского.

— Вы уже заручились согласием конкретных спортсменов?

— Предварительно свое добро на участие дали Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублев. Мы с удовольствием приняли бы и Даниила Медведева, но он пока не планирует покидать Монако. В женской половине турнира надеемся увидеть Анастасию Павлюченкову, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову, Виталию Дьяченко, Веронику Кудерметову, первую ракетку России Екатерину Александрову, если она сумеет приехать из Чехии, где тренируется сейчас. Все они восприняли эту идею на ура. Мы и название турнира уже придумали — Moscow Calling Tennis Premier League.

— Призовой фонд будет?

— Да, но совсем небольшой — по $ 15 тыс. для мужчин и женщин. Ясно, что теннисист уровня Карена Хачанова в данном случае будет играть не за деньги, а ради получения игровой практики, которая сейчас нужна всем. Регламент как у мужчин, так и у женщин будет одинаковым. Мы разобьем восемь спортсменов на две группы, откуда по два лучших игрока выйдут во второй этап. Дальше — снова круговой турнир, уже с участием четырех человек. По его итогам определятся пары полуфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух сетов и, если потребуется, супер-тай-брейка. Впрочем, правила можно будет корректировать в регламенте с учетом рекомендаций телеканала, который выразил свою заинтересованность в проведении турнира. Более того, как я уже отметил, близки к завершению переговоры на продажу прав на его показ в Европе и Северной Америке. По теннису соскучились во всем мире, а показывать сейчас практически нечего.