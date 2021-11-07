В Госдуме поздравили сборную России по теннису после победы на Кубке Билли Джин Кинг

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» поделился впечатлениями после победы сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«Замечательная победа наших девчонок! Прям глаз радуется, когда наблюдаешь за российским теннисом. Поздравляю нашу Федерацию Тенниса, Шамиля Тарпищева, они большие молодцы. Мы должны гордиться нашими теннисистками, они добились отличного результата. Сейчас сложнейшее время для российского спорта: пандемия, санкции и много другое, но девочки не обращают на это внимание. Поздравляю теннисисток, браво!», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии.