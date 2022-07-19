В Госдуме отреагировали на возможную смену спортивного гражданства Касаткиной и Рублевым

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене спортивного гражданства в условиях изоляции российского спорта.

«Пусть спокойно играют. Никто им не мешает, не запрещает играть и не планирует. Что Даша, что Андрей хорошо идут в рейтинге. Надо сосредоточиться на всем, чтобы показывать и дальше хорошие результаты. Пускай радуют своих болельщиков, поклонников, своих тренеров и свою страну. Все за них болеют, переживают и желают им успех», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в интервью Виктора Кравченко Дарья Касаткина и Андрей Рублев не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев располагается на 8-й строчке. За карьеру 24-летний спортсмен выиграл 11 турниров ATP. Из них 5 побед в турнирах серии ATP 500 и 6 побед — в ATP 250.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF, в начале лета она впервые вышла полуфинал «Ролан Гаррос». В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 12-й строчке.