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В ФТР отреагировали на смерть Ника Боллетьери: «Это легенда теннисного мира. Его будут всегда помнить»

В ФТР отреагировали на смерть Ника Боллетьери
Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на смерть известного теннисного тренера Ника Боллетьери.

«Ник Боллетьери — это легенда теннисного мира. Он стоял у истоков теннисных академий, их индустрии. Ник создал свою школу, которая стала всемирно известной. Через его тренировки прошло огромное количество звезд мирового тенниса. Его будут всегда помнить», — сказал Селиваненко «СЭ».

Американский специалист ушел из жизни в воскресенье, 4 декабря. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция.

За свою тренерскую карьеру Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. Среди его учеников — россияне Мария Шарапова и Анна Курникова, американцы Андре Агасси, Джим Курье, сестры Уильямс, немец Томми Хаас и швейцарка Мартина Хингис.

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