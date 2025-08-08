В ФПР оценили развитие падела в России: «Рост идет даже более динамично, чем мы предполагали»

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о развитии российского падела.

«Нам кажется, что развитие идет даже более динамично, чем мы предполагали изначально. Работа идет полным ходом, наблюдаем открытие огромного количества клубов. Рост идет не на сколько-то процентов, а в сколько-то раз. Растет количество клубов, игроков. Федерация делает со своей стороны все для развития спорта высших достижений. Мы достаточно быстро пришли к формированию сборной России, официальных мероприятий. У нас регулярно проходят курсы для подготовки судей. Для игроков сборной и повышения уровня спортсменов была привлечена испанская академия Diagonal. Этот опыт мы считаем крайне позитивным. Все настолько бурно, что пора сдерживать, но не надо (смеется)», — сказал Сорокин «СЭ».

16 августа в Белграде состоится товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Друг с другом сыграют и мужские, и женские команды.