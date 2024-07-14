Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 18:00

US Open 2024: даты проведения четвертого в сезоне турнира «Большого шлема»

US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Фото AFP
Открытый чемпионат США в 2024 году пройдет с 26 августа по 8 сентября. Теннисисты по традиции сыграют на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард.

US Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матчей можно будет смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(7:5), 6:3.

В женском турнире Открытого чемпионата США 2023 сильнейшей стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне и US Open

Теннис
US Open
0
Читайте также
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
Плющенко заявил о решении фигуристки Трусовой вернуться в спорт
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серена Уильямс: «С Шараповой могли бы стать подругами»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости