US Open 2024: даты проведения четвертого в сезоне турнира «Большого шлема»

US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября

сыграют на кортах местного Национального теннисного центра с покрытием хард. Открытый чемпионат США в 2024 году пройдет с 26 августа по 8 сентября. Теннисисты по традиции US Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии. В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матчей можно будет смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 2023 году победителем мужского турнира на US Open 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(7:5), 6:3.

В женском турнире Открытого чемпионата США 2023 сильнейшей стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне и US Open