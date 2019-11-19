Умер чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров

В Москве скончался чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров, сообщает «Комсомольская правда». Ему был 81 год.

Сообщается, что тело бывшего спортсмена обнаружила в квартире его дочь. Установлено, что смерть наступила в период с 13 по 16 ноября.

Вячеслав Егоров — трехкратный чемпион СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде, двукратный финалист в одиночном разряде, победитель Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР.

С 1971 по 1989 год преподавал в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 2012 году попал в списки Зала российской теннисной славы.