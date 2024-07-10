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Серена Уильямс: «С Шараповой могли бы стать подругами»

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Мария Шарапова и Серена Уильямс.
Фото Global Look Press

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала о своих взаимоотношениях с Марией Шараповой.

«За карьеру я близко общалась только с несколькими теннисисткам. И я до сих пор поддерживаю с ними связь. Одна из моих лучших подруг — Каролин Возняцки, мы всегда с ней будем близки. Но есть и другие игроки, с которыми я всегда ладила. Думаю, что Мария Шарапова — это тот человек, с которым мы могли бы стать друзьями», — сказала Уильямс.

По словам американки, сейчас девушки всегда рады друг друга видеть на светских мероприятиях.

«На последнем Met Gala я буквально искала ее глазами, спрашивала: «Где Мария? Где она?» Думаю, она очень крутая девушка. И в моих словах нет ничего постыдного, я не жалею о прошлом. Думаю, мы обе были вынуждены быть невероятно конкурентоспособными. И теперь, когда мы живем иначе, я испытываю к ней огромное уважение. И, конечно, я уважала ее и во время наших карьер. Мне приходилось настраивать себя на победу в каждом матче с ней, но теперь это совсем другое уважение», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

Уильямс за карьеру встречалась с Шараповой на корте 22 раза. Впервые россиянка обыграла соперницу в финале Уимблдона в 2004 году.

Мария является самой титулованной теннисисткой России. Спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Источник: Harpers Bazaar
Уимблдон
Мария Шарапова
Серена Уильямс
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