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У Саманты Стосур и ее партнерши родилась девочка

12:44
Саманта Стосур. Фото Instagram.
Саманта Стосур. Фото Instagram.
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Австралийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Саманта Стосур, объявила, что ее партнерша Лиз родила девочку, которую назвали Женевьевой.

— Жизнь на карантине в условиях коронавируса непроста во многих отношениях. Лично для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов моей жизни, — написала Стосур в Instagram. — 16 июня моя партнtрша Лиз родила чудесную маленькую девочку Женевьеву.

Это было суматошное время, но теперь мы уже не представляем себе жизни без нее. Мама и Ева чувствуют себя хорошо, и приятно оказаться дома с ними обеими. Мы без ума от этого маленького свертка и живем в счастливом хаосе. Ждем с нетерпением, что будет дальше.

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