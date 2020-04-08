Тренер Селены Уильямс призвал ATP и WTA помочь теннисистам, лишившимся дохода из-за коронавируса

Тренер бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс, Патрик Муратоглу призвал руководящие органы мирового тенниса разработать систему помощи игрокам, не входящим в элиту, которые потеряли возможность заработка в связи с отменой или переносом турниров из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в Twitter Муратоглу опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что игроки, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга, испытывают серьезные финансовые проблемы.

— В отличие от баскетболистов и футболистов, у теннисистов нет зарплат, — написал Муратоглу. — Они являются независимыми, сами оплачивают поездки и работу тренеров, при этом их собственный заработок зависит от количества выигранных матчей. Ведущие игроки заслуживают свои доходы на 100 процентов, но мне кажется отвратительным, что игрок, который находится на 100-м месте в мировом рейтинге одного из самых популярных видов спорта, вынужден едва сводить концы с концами. Теннисисты не из топ-100 ничего не зарабатывают во время паузы, у них нет спонсорских контрактов. Пора подумать об этих людях тоже. Я бы хотел, чтобы ATP, WTA, организаторы турниров «Большого шлема» и Международная федерация тенниса (ITF) собрались вместе, пусть и виртуально, и попытались найти решение. Мы надеемся на эти руководящие органы, которые могут защитить экономику профессионального тенниса и проявить социальную ответственность.

My letter to the tennis community to raise awareness about the current situation of players out of the Top100. pic.twitter.com/mFTIECxOFL — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2020

Ранее ATP и WTA объявили, что продлевают паузу в проведении турниров до 13 июля.