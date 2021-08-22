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Тренер Надаля рассказал о состоянии игрока

11:12
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Тренер теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался о состоянии своего подопечного.

«Надаль долгое время не чувствовал себя хорошо. На грунте дискомфорт минимален, но на харде боли усиливаются. Мои худшие опасение подтвердились, так как о проблемах Рафаэля было известно гораздо раньше. К сожалению, Надаля мы не увидим до конца года», — цитирует Мойя We Love Tennis.

20 августа Надаль объявил о досрочном завершении сезона. За свою карьеру 35-летний Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», а также золото Олимпиады-2016 в одиночном разряде.

Дополнительная информация:

https://www.welovetennis.fr/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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