Теннисный сезон приостановлен до 13 июля

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли совместное решение о продлении приостановки всех турниров до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Ранее сезон был приостановлен до 7 июня.

Сегодня, 1 апреля, объявили об отмене Уимблдона. Также не состоятся турниры в Мальорке и Штутгарте. Сообщается, что турниры, запланированные после 13 июля, должны пройти согласно графику.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.