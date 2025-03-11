Теннисного судью дисквалифицировали на 6 лет из-за 12 коррупционных нарушений

Теннисный судья на вышке Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет за нарушение программы по борьбе с коррупцией в теннисе, сообщает Reuters со ссылкой на Международное агентство по честности тенниса (ITIA).

Кроме того, доминиканца оштрафовали на 6 тысяч долларов. Сообщается, что он допустил 12 нарушений в трех матчах. Предположительно судья манипулировал подсчетом очков, чтобы подтасовывать результаты в протоколе. Сам Кастро не ответил на уведомления от агентства.

Дисквалификация судьи отсчитывается с 7 ноября 2024 года. Таким образом, она завершится в ноябре 2030 года.