Теннисистку Назарову дисквалифицировали за попытку устроить договорной матч

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало на четыре года россиянку Гульнару Назарову, сообщила пресс-служба организации.

Причиной стала ее попытка организовать договорной матч в 2019 году. Дисквалификация вступила в силу 10 января 2026 года и будет действовать до 9 января 2030-го. В этот период Назарова не сможет участвовать, тренировать или посещать теннисные мероприятия под эгидой ITF, WTA и любой национальной ассоциации. Также она оштрафована на 10 тысяч долларов.

Лучшим результатом в карьере 27-летней спортсменки было 823-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде в августе 2019 года. С 2020 года Назарова не принимала участия в соревнованиях.