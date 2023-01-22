Теннисистка Пивоварова высказалась о смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Она отметила, что стоит отнестись лояльно к тем, кто принял такое решение.

— Как спортсменам сохранять мотивацию без международных стартов?

— Честно — не знаю. Мне очень жаль спортсменов, что они оказались в такой ситуации. Все мы знаем, насколько важны международные турниры. Другой возможности зарабатывать нет. Если бы мы жили в Америке — был бы шанс заработка на рекламных контрактах. Не знаю, как с этим бороться, преодолевать. Со стороны это сложно. Думаю, что стоит работать с психологами всей командой. В таких ситуациях нужна общая траектория действий, куда идти, как себя мотивировать.

— Что вы думаете о смене спортивного гражданства?

— Для тенниса это не новая ситуация, у нас много игроков, которые ушли играть за другие сборные. Не вижу в этом ничего плохого. Не стоит кричать о патриотизме, это жизнь спортсмена, как и обычных граждан — которые могут работать как в российской, так и в международной компании. Я воспринимаю так — если у тебя появилась возможность выступать, особенно когда есть финансовая поддержка, то почему бы не выбрать этот путь и использовать свой потенциал?

У спортсменов короткий период в карьере. Нужно относиться к этому более лояльно, спокойно. Не травмировать спортсменов, которые и так оказались в трудной ситуации. Могла бы я на такое пойти? У меня были такие ситуации, меня приглашали играть за сборную Казахстана. Я не приняла то предложение. В конце карьеры была возможность выступать за Австралию — когда я сделала операцию на спину там. Я общалась с агентом, когда мы планировали мое будущее. Мы планировали дальнейшее сотрудничество с Австралией — для меня это был хороший шанс подняться высоко в рейтинге, были все возможности. Я бы приняла вот это предложение, но мое здоровье не позволило мне восстановиться. И я поняла, что нужно заканчивать.