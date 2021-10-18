Мугуруса: «Мотивирована на победу в Кубке Кремля»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об ожиданиях от своего выступления на Кубке Кремля.

«Прежде всего, хочется сказать, что я с большим воодушевлением приехала в Москву для участия в этом турнире. Это новый стадион, я знаю, и мне сложно сравнивать с предыдущими, потому что я в первый раз участвую в этом турнире. Сегодня мой первый день. До сих пор мне все очень нравится. Я недавно прилетела с турнира, который проходил в Индиан-Уэллсе, тем не менее, я очень довольна тем, что видела здесь до сих пор. Мне посчастливилось провести пару тренировок, чтобы привыкнуть к покрытию, к климату в Москве и часовому поясу в том числе. Я очень мотивирована на победу», — цитирует Мугурсу пресс-служба турнира.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.