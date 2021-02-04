Теннисист Надаль признался, что находится в недостаточно хорошей форме

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, в какой физической форме он находится и назвал свои цели на ближайшее время.

«Не скажу, что я прям в ужасной форме, но пока она недостаточно хороша, чтобы играть. В конце одной из тренировок я почувствовал напряжение в пояснице. Но каждый день я лечусь и верю, что ситуация улучшится.

Мне уже получше, но к интенсивным матчам я пока не готов, так как в них нужно отдавать все силы и выкладываться на 100 процентов. Посмотрим, как все будет развиваться.



Главная цель сейчас — попытаться восстановиться. Думаю, я хорошо провел предсезонку и начал новый сезон с максимальным энтузиазмом", — цитирует Надаля Tennis365.

2 февраля испанец сообщил, что пропустит первый матч ATP Cup против Австралии из-за проблем со спиной.