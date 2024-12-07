Тарпищева переизбрали на пост президента Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев единогласно переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает ТАСС.

Тарпищев был единственным кандидатом на выборах.

Тарпищеву 76 лет. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Является заслуженным тренером СССР и РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. С 1994 года он — член Международного олимпийского комитета (МОК).