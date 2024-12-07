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Сегодня, 13:46

Тарпищева переизбрали на пост президента Федерации тенниса России

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев единогласно переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает ТАСС.

Тарпищев был единственным кандидатом на выборах.

Тарпищеву 76 лет. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Является заслуженным тренером СССР и РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. С 1994 года он — член Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: ТАСС
Теннис
Шамиль Тарпищев
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