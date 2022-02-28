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Сегодня, 12:50

Тарпищев заявил, что российские теннисисты не будут сниматься с международных турниров

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии российских теннисистов с международных турниров.

«Зачем нам отказывать играть турниры? Сниматься нет никого смысла. Мы играем и играем. Теннис — индивидуальный вид спорта, нам не грозит агрессия. На ATP и WTA используется достойная охрана. Все хорошо», — сказал Тарпищев «СЭ».

27 февраля Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к президенту Международной федерации тенниса (ITF) Дэвиду Хаггерти с требованием немедленно исключить из числа членов организации Федерации тенниса России и Белоруссии.

Теннис
Сборная России по теннису
Шамиль Тарпищев
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