Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Тарпищев заявил, что Павлюченкова успеет восстановиться от травмы к старту Roland Garros

17:14
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успеет восстановится от травмы к старту Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

«Травма Павлюченковой оказалась не такой страшной, как мы боялись. Сейчас она в Москве, восстанавливается, и должна успеть к началу Roland Garros», — цитирует Тарпищев.

Турнир пройдет с 30 мая по 12 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11440179

Читайте также

Россия — Чехия: видео голов матча ЧМ-2021 по хоккею
Напавший на учителя с ножом в Березниках не состоял на учете
Под каким номером будет петь Манижа в финале Евровидения
Мотивом убийства женщины в Москве могла стать ревность

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд