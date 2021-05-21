Тарпищев заявил, что Павлюченкова успеет восстановиться от травмы к старту Roland Garros

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успеет восстановится от травмы к старту Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

«Травма Павлюченковой оказалась не такой страшной, как мы боялись. Сейчас она в Москве, восстанавливается, и должна успеть к началу Roland Garros», — цитирует Тарпищев.

Турнир пройдет с 30 мая по 12 июня.