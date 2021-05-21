Тарпищев заявил, что Павлюченкова успеет восстановиться от травмы к старту Roland Garros
17:14
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успеет восстановится от травмы к старту Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
«Травма Павлюченковой оказалась не такой страшной, как мы боялись. Сейчас она в Москве, восстанавливается, и должна успеть к началу Roland Garros», — цитирует Тарпищев.
Турнир пройдет с 30 мая по 12 июня.
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