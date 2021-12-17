Тарпищев заявил, что не хочет быть капитаном сборной России по теннису
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что уже не хочет быть капитаном сборной России.
«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым, — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.ru. — Со мной теннисисты выиграли четыре женских кубка и три мужских. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на все не хватает. Мне еще не нравится новый формат, потому что роль тренера нивелируется. Пора концентрироваться на других вещах. Сейчас я пока не могу более конкретно сказать, когда именно и кто будет вместо меня. Но сам факт признаю, что мысли об уходе с поста капитана сборной есть.
У меня в голове список из пяти человек, которые смогли бы качественно справиться с этой работой. Чтобы быть капитаном, нужно не только быть лидером, но и вести тренировочный процесс. Да, имидж тоже важен, но в первую очередь".
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/blog/tarpishchev-o-pozdravlenii-putina-i-ukhode-iz-sbornoy/
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