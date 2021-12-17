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Тарпищев заявил, что не хочет быть капитаном сборной России по теннису

11:50
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что уже не хочет быть капитаном сборной России.

«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым, — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.ru. — Со мной теннисисты выиграли четыре женских кубка и три мужских. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на все не хватает. Мне еще не нравится новый формат, потому что роль тренера нивелируется. Пора концентрироваться на других вещах. Сейчас я пока не могу более конкретно сказать, когда именно и кто будет вместо меня. Но сам факт признаю, что мысли об уходе с поста капитана сборной есть.

У меня в голове список из пяти человек, которые смогли бы качественно справиться с этой работой. Чтобы быть капитаном, нужно не только быть лидером, но и вести тренировочный процесс. Да, имидж тоже важен, но в первую очередь".

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/blog/tarpishchev-o-pozdravlenii-putina-i-ukhode-iz-sbornoy/

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Роман Шишов все материалы автора
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