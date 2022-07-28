Тарпищев считает выпендрежем санкции Латвии и Эстонии против российских теннисистов
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Латвия и Эстония выпендриваются, вводя запрет на участие российских теннисистов в турнирах на территории стран.
«Эстония поступает по примеру Латвии. Для нас это не критично — турниров там толком и нет. Это просто минимальный выпендреж», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
26 июля правительство Эстонии ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнирах на территории этой страны.
В июне в допуске к турниру Международной федерации тенниса (ITF) в Лиепае россиянкам и белорускам отказал Латвийский теннисный союз.
Источник: https://tass.ru/sport/15330679
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