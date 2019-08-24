Тарпищев рассказал, в чем преимущество Шараповой над Уильямс

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, за счет чего Мария Шарапова имеет шансы на победу в матче против американки Серены Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США.

«По скорости ударов Серена, конечно, выше, — приводит слова Тарпищева ТАСС. — Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество. Вопрос, справится ли со скоростью полета мяча. Но если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у нее была стабильная подача».

Матч состоится в ночь на 27 августа.