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Тарпищев отреагировал на поражение Карацева на турнире в Риме

13:05
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Аслана Карацева в 1/8 финала «Мастерса» в Риме от Райли Опелка со счетом 7(8):6(6), 6:4.

«Аслан играл хорошо, но не справился с подачей Опелки. Тут уже надо угадывать, куда подает американец, когда не принимаешь подачу. По игровым качествам Карацев превосходил своего противника, но у Опелки было 18 эйсов. Надо анализировать игру соперника, вести статистику по нему. Страшного тут ничего нет. Аслан играет для себя и находится в хорошей форме, мог сегодня и выиграть вполне при счете 6:4 на своей подаче», — сказал Тарпищев «СЭ».

Финал турнира в Риме пройдет 16 мая. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Призовой фонд составил 2,5 миллиона евро.

(Екатерина Звенигородская)

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