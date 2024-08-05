Тарпищев опроверг смену спортивного гражданства Элиной Аванесян

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» рассказал про возможную смену спортивного гражданства теннисистки Элины Аванесян с российского на армянское.

В профиле 58-й ракетки мира на официальном сайте WTA рядом с флагом Армении значится Россия.

«Официально никто не переходил. Но желание играть за Армению у нее было давно», — сказал Тарпищев «СЭ».

10 июня замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян подтвердил, что 21-летняя теннисистка сменит спортивное гражданство.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. В 2024 году она дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос», уступив финалистке турнира итальянке Ясмин Паолини (6:4, 0:6, 1:6).