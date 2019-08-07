Тарпищев - о прогрессе Медведева: "Он вполне может оказаться в числе участников Итогового турнира"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев способен стать участником Итогового турнира ATP.

"Медведев сейчас на ходу, и его прогресс радует, – цитирует Тарпищев ТАСС. – Учитывая его результаты в этом сезоне, он вполне может оказаться в числе участников Итогового турнира ATP. Отмечу, что благодаря парным матчам, куда мы просили его всегда заявляться, Медведев сумел улучшить игру с лету. И он продолжает прогрессировать. Но чтобы побеждать таких мастеров, как Надаль, Федерер, Джокович – надо стараться играть ближе к корту".

Медведев поднялся с десятого на девятое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в понедельник.