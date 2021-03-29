Тарпищев назвал возможные причины судорог у Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в третьем раунде турнира в Майами над Алексеем Попыриным из Австралии (7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4).

«Далеко пройти — это вопрос творческий, — сказал Тарпищев «СЭ». — Мы же не концентрируемся, что надо обязательно выиграть. Идет естественный рабочий процесс. Тем более, что это первый турнир на воздухе. Пока игра у Медведева абсолютно нормальная. Вчера он, конечно, сам себе устроил нервотрепку, когда не выиграл второй сет. Это даже хорошо, что такие сложные матчи Даниил выигрывает сейчас, потому что впереди летний сезон».

Тарпищев также предположил причины возникновения судорог у Медведева.

«Тут надо детально разбираться. Ясно, что в Майами высокая влажность и температура. Организм перестраивается из зимы в лето. Поэтому все приблизительно в одинаковых условиях, но климат на каждого воздействует по-разному. Хуже играют сейчас те, кто имеют подвижную нервную систему. Сангвиники и холерики — эти типы характеров больше всего сейчас страдают».

Президент федерации тенниса России также оценил игру Карена Хачанова.

«Хачанов проиграл. Потенциала физической кондиции нет, что печалит. Первый сет здорово играл, но потом просел. Это все наши тренерские дела, будем работать», — добавил Тарпищев.

В 1/8 Даниил Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в третьем круге турнира в Майами обыграл серба Душана Лайовича со счетом 1:6, 7:5, 6:3.

(Артем Бухаев)