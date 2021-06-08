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Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

14:01
Шамиль Тарпищев. Фото Александр Волгин
Шамиль Тарпищев. Фото Александр Волгин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто из российских теннисисток будет представлять российскую команду на Олимпийских играх в Токио.

«Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции, — он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет (Вероника) Кудерметова, (Анастасия) Павлюченкова, (Екатерина) Александрова и, видимо, (Дарья) Касаткина. В пару попадает (Елена) Веснина, а с кем — решим позже, либо с (Верой) Звонаревой, либо с Кудерметовой», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев вошли в состав мужской команды в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11596027

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