Тарпищев назвал Сафина самым талантливым российским теннисистом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Марата Сафина самым талантливым отечественным теннисистом.

«Мне всегда импонировала игра Новака Джоковича. Он наш друг, легенда тенниса. Он умеет из любой точки корта попасть в любую точку корта. Кумиром нашего поколения был Род Лейвер. Не хочу выделять кого-то из теннисистов, чтобы не обидеть, но Евгений Кафельников — самый титулованный, а Марат Сафин — самый талантливый», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В ходе карьеры Сафин дважды выигрывал турниры «Большого шлема», 17 раз побеждал на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также дважды становился триумфатором Кубка Дэвиса.