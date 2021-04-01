Тарпищев назвал причину поражения Медведева на турнире в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста Агуту на турнире серии «Мастерс» в Майаме (4:6, 2:6).

«Не сказал бы, что Баутиста Агут такой же неудобный соперник для Медведева, как Даня для Рублева. Первые встречи Медведева с испанцем были достаточно давно, когда он еще только формировался. Конкретно по этому матчу он проиграл только в исполнении второй подачи и приема на второй подачи. Это два элемента были лучше у оппонента, а в остальном Даня его превосходил. Думаю, это все-таки состояние неполной готовности в силу того, что этот турнир не расценивается как основной, с одной стороны, а, с другой, у него были судороги до этого», — сказал Тарпищев «СЭ.

Шамиль Тарпищев добавил, что у Медведева была недостаточная чистота в игре, но это нормально, потому что сейчас невозможно быть в форме, тренируясь много физически.

«Ясно, что такие пятисетовые турниры, которые будут в скором времени, как «Ролан Гаррос», требуют другой подготовки. Если сейчас параллельно игре не набирать физический потенциал, то ты потом ничего не сделаешь. Сейчас идет и работа, и соревнования. С этой точки зрения очень тяжело держать ощущения, моменты, нюансы, которые были ему присущи. Он там чуть-чуть ошибался, тут чуть-чуть потерялся при счете 4:3. Неоправданно рискнул, 5 геймов подряд проиграл, что для него нехарактерно. Это чисто рабочие моменты, ничего страшного в этом нет», — добавил Тарпищев.

Даниил Медведев упустил возможность стать первой ракеткой мира, проиграв в четвертьфинале Maiami Open. У представителя России все еще есть возможность выиграть турнир «Мастерс» в лице Андрея Рублева, который 2 апреля встретится с американцем Себастьяном Корда.

(Екатерина Звенигородская)